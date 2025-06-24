Великолукский студент выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе

11:28, 24 июня 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов. Соревнования прошли в Омске, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Лалаев провёл пять поединков и во всех одержал победу. В финале он встретился с ещё одним великолукским студентом, чемпионом мира и Европы среди юниоров Анваром Аллахьяровым и взял верх. Аллахьяров завоевал серебро.

«Это достижение стало важным этапом в его карьере, ведь ранее Лалаев уже становился победителем молодёжного чемпионата страны, но теперь он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала среди мужчин», – отметили в пресс-службе академии.

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