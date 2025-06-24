Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский студент выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов. Соревнования прошли в Омске, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Лалаев провёл пять поединков и во всех одержал победу. В финале он встретился с ещё одним великолукским студентом, чемпионом мира и Европы среди юниоров Анваром Аллахьяровым и взял верх. Аллахьяров завоевал серебро.

«Это достижение стало важным этапом в его карьере, ведь ранее Лалаев уже становился победителем молодёжного чемпионата страны, но теперь он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала среди мужчин», – отметили в пресс-службе академии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2025

Великолучане стали призёрами соревнований по плаванию в Тверской области
24 июня 2025

Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу проходит в Пскове
24 июня 2025

Региональный этап марафона «Земля спорта» впервые пройдёт в Пскове
23 июня 2025

В Великих Луках подвели итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0»
23 июня 2025

Великолучанка выиграла две медали на открытом первенстве Белоруссии по лёгкой атлетике
23 июня 2025

Великолукский защитник вошёл в число лучших бомбардиров Второй лиги
23 июня 2025

Великолукский боксёр заявил об амбициях выиграть чемпионат России
23 июня 2025

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...