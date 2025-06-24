Кого чаще кусают комары, рассказали эксперты

11:34, 24 июня 2025, ПАИ

Кого чаще кусают комары, рассказали эксперты в материале tmn.aif.ru.

Комары проявляют избирательность при выборе своих жертв. Это связано с множеством факторов, включая биохимические, генетические и поведенческие особенности человека. Врач-эксперт в области инфекционных и паразитарных заболеваний Светлана Звонцова отмечает, что некоторые люди становятся более привлекательными для этих кровососущих насекомых по ряду причин. Например, исследования показывают, что комары могут «предпочитать» определенную группу крови.

«Люди с первой группой крови чаще становятся жертвами комаров, чем обладатели второй или третьей. Четвёртая изучена меньше, но, по некоторым данным, занимает промежуточное положение. Влияние резус-фактора менее выражено, однако есть данные, что комары чаще кусают людей с положительным резусом», - рассказала Светлана.

Привлекает тучи кровососов выдыхаемый человеком углекислый газа. Эти насекомые отлично чувствуют CO₂, и чем больше его выделяет человек, тем легче комарам его найти.

«Беременные женщины страдают от укусов сильнее, так как их организм вырабатывает на 20% больше CO₂. Люди с высоким метаболизмом, например спортсмены после тренировки, также находятся в группе риска», - говорит Звонцова.

Генетические факторы также играют свою роль: примерно 20% людей от природы менее привлекательны для комаров из-за особенностей кожных выделений, которые вырабатывают естественные репелленты.