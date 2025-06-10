Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове
Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове 28 июня, сообщила заместитель председателя – начальника отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Екатерина Долгина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июня.
Соревнования по восьми направлениям, включая BMX, скейтбординг, самокаты и другие популярные дисциплины, состоятся на площадке скейт-парка имени Александра Невского. Кроме спортивных состязаний пройдут творческие активности, в том числе граффити-сессии и танцевальные батлы.
В прошлом году в мероприятии приняли участие около 250 человек, и организаторы надеются, что в 2025 году число участников будет ещё больше.
Площадка будет работать с 12:00 до 20:00 28 июня.
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