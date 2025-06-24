В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах

14:04, 24 июня 2025, ПАИ

Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки – например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали биографии в онлайн-энциклопедиях, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Об этом пишет «Прайм».

«Сложные многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки. Чаще всего злоумышленники анализируют данные из утечек и социальных сетей, но могут использоваться и данные онлайн-энциклопедий, и даже базы данных научных публикаций», – говорится в сообщении.

Для выбора и последующей подготовки атак на высокостатусных жертв аферисты используют статьи об известных людях в онлайн-энциклопедиях, изучают биографии ученых, профессоров и изобретателей, чьи достижения подробно описаны.



«Мотивация злоумышленников основана на предположении, что такие личности обладают значительными финансовыми ресурсами, а их профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабят бдительность», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в подобных аферах мошенники часто используют вариации схемы «фейк-босс», когда жертве звонит соответствующий по статусу человек, например «мэр города».

«Для защиты своих близких рекомендуем разъяснить им простой факт – статус, заслуги и достижения не защищают от звонка из иностранного кол-центра, а только сильнее мотивируют преступника. Обязательно обсуждайте риски и способы защиты со своими родственниками старшего поколения», – заключили правоохранители.