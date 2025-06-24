52 тренинга по безопасности в ЧС провели в Псковской области для учеников начальных классов

14:53, 24 июня 2025, ПАИ

1 530 человек приняли участие в 52 тренингах по безопасности поведения в чрезвычайных ситуациях в рамках проекта «Без паники». В практических занятиях были задействованы школьники 3-4-х классов Пскова, Печор и Острова. Об этом ПАИ рассказала руководитель проекта «Без паники» Мария Андреева.



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»



Фото: АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор»























«Наша с командой задача – обучить детей правильному поведению в неожиданных, пугающих ситуациях, от которых не застрахован ни один человек. Современные дети растут в мире стремительно развивающихся высоких технологий, при этом мы должны до них достучаться. Поэтому наши специалисты делают это в игровой, непринужденной форме», – отметила она.

Спасти свою жизнь

Педагогам такой подход тоже пришёлся по душе – ребята заинтересовались, живо шли на контакт и давали обратную связь, а специалисты умело подводили к правильным действиям.

И самое главное, это заставило их задуматься.

Например, ученики 3-го «А» класса школы № 2 Пскова узнали, как спасти свою жизнь, если они окажутся в толпе.

«Это очень важная информация, – отметила учитель Валентина Михайлова. – А проблема – самая актуальная. Дети узнали, какие конкретные действия надо выполнить, чтобы спасти свою жизнь в опасной ситуации. Полученная информация приближена к условиям жизни в нашем городе, а материал соответствует возрастным особенностям детей класса».

«10-летние дети уже достаточно самостоятельны, часто бывают в общественных местах одни, – рассуждает учитель начальных классов школы № 11 Пскова Марина Белова. – Разбор ситуаций в форме вопроса-ответа показал им, где они ошиблись и как правильно вести себя в различных обстоятельствах».

Полезный практикум

Ученики 3-4-х классов Островской школы № 1 «оказались» свидетелями пожара в кинотеатре. Что делать, как не поддаться панике и выбраться живым?

«Вот такой у нас был практикум, – вспоминает их учитель Ольга Ганжа. – Поэтому считаю, что информация не просто полезна, а необходима».

Учителя школ особо отмечают, что во время таких занятий обсуждаются актуальные и современные проблемы родного города.

«Подобные занятия необходимы в каждой школе, – уверена педагог ППК Ирина Иванова. – Хорошо бы проводить их раз в две недели».

Как говорят исследования, младшие школьники, увы, не обладают необходимыми знаниями по безопасности. Традиционные методы обучения в этом случае работают, к сожалению, слабо. Поэтому решать актуальные проблемы помогает проект «Без паники», организовывая интерактивные тренинги для детей, педагогов и родителей.

Проект «Без паники!» реализовывает АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2024-2025 годах.