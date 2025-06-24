Страны Балтии ​заявили о готовности заминировать районы вдоль границ с Россией

15:03, 24 июня 2025, ПАИ

Пять стран НАТО – Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва – готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес. Каждая страна НАТО вдоль этой линии решила, что сдерживание российского вторжения требует принятия оборонительных мер, которые ранее считались немыслимыми. В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин», – утверждает издание.

Ранее Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Теперь все эти страны должны официально уведомить о своем решении ООН, что позволит им производить, складировать и использовать наземные мины на своей территории. По данным издания, военные стратеги стран уже просчитывают, какие именно участки приграничных территорий будут заминированы в случае конфликта.