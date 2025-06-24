26 июня изменится расписание движения двух поездов в Псковской области

15:24, 24 июня 2025, ПАИ

26 июня изменится расписание движения двух поездов в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Поезд № 6507 Луга отправлением в 8:00 будет следовать по такому расписанию: Заполье 08:03, Серебрянка 08:19 – 08:20, Лямцево 08:29 – 08:30, Плюсса 08:40 – 08:41, Струги Красные 09:02 – 09:03, Владимирский Лагерь 09:09 – 09:10, Лапино 09:17 – 09:18, Новоселье 09:26 – 09:27, Молоди 09:39 – 09:40, Торошино 09:54 – 10:13, Черняковицы 10:28 – 10:29, Любятово 10:37 – 10:38. Прибытие в Псков в 10:44.

Поезда № 6556, № 6555 на участке Псков – Луга отменяются.

Поезд № 6660 Псков-Пассажирский отправлением в 11:25 проследует по такому расписанию: Березки 11:33 – 11:34, Кеб 11:51 – 11:52, Карамышево 12:11 – 12:12, Вешки 12:31 – 12:33, Подсевы 12:50 – 12:51, Лунево 13:00 – 13:02, Порхов 13:25 – 13:27, Роща 13:46 – 13:48, Пост 557 км 14:09. Прибытие в Дно в 14:12.