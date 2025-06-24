О ходе капремонта в детском саду №54 рассказал Борис Елкин

16:07, 24 июня 2025, ПАИ

В Пскове продолжается капитальный ремонт в детском саду № 54 в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы «Поддержка семьи». О ходе ремонта в своём телеграм-канале рассказал глава города Борис Елкин.

Во всех корпусах уже полностью завершены демонтажные работы и работы по устройству кровельного покрытия, заменены системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, проведены новые электрические сети, установлены современные стеклопакеты и подготовлены стены под покраску, в некоторых помещениях уже идёт укладка плитки.