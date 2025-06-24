Президент РФ подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

17:22, 24 июня 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту русского языка в публичной сфере. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ обязывает использовать русский язык в информации для потребителей, включая вывески, рекламу и указатели, исключая использование иностранных слов, таких как sale или shop.

Кроме того, законом запрещается присваивать жилым комплексам и микрорайонам названия, звучащие на иностранный манер.