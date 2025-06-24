Как подготовить автомобиль к отпуску, рассказали в Госавтоинспекции

17:33, 24 июня 2025, ПАИ

Как подготовить свой автомобиль к сезону отпусков, рассказали ПАИ в Госавтоинспекции.

С наступлением лета многие россияне отправляются в автопутешествия, напомнили в ГАИ. Чтобы обеспечить безопасность и избежать поломок в дороге, необходимо тщательно проверить техническое состояние автомобиля.

Перед поездкой рекомендуется провести диагностику ключевых систем: двигателя, тормозов, подвески, а также проверить уровень жидкостей и состояние шин. Особое внимание следует уделить системе охлаждения и кондиционирования, чтобы избежать перегрева в жаркую погоду.

Полный чек-лист подготовки автомобиля к летним условиям доступен в специализированных материалах.