Как подготовить автомобиль к отпуску, рассказали в Госавтоинспекции
Как подготовить свой автомобиль к сезону отпусков, рассказали ПАИ в Госавтоинспекции.
С наступлением лета многие россияне отправляются в автопутешествия, напомнили в ГАИ. Чтобы обеспечить безопасность и избежать поломок в дороге, необходимо тщательно проверить техническое состояние автомобиля.
Перед поездкой рекомендуется провести диагностику ключевых систем: двигателя, тормозов, подвески, а также проверить уровень жидкостей и состояние шин. Особое внимание следует уделить системе охлаждения и кондиционирования, чтобы избежать перегрева в жаркую погоду.
Полный чек-лист подготовки автомобиля к летним условиям доступен в специализированных материалах.
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