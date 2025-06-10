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Общество

Псковичам рассказали, что их ждёт в Доме молодёжи на празднике

Насыщенная программа, объединяющая молодых предпринимателей, творческие мастер-классы, лекции и культурные мероприятия, состоится в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове 28 июня. Праздник отметят в региональном Доме молодёжи, сообщила врио директора Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июня.

Фото: ПАИ

Площадка будет работать с 13:00 до 21:00 и предложит гостям разнообразные зоны активности. Особое внимание уделено маркету молодых – здесь свои изделия и продукты представят начинающие предприниматели региона.

Программа разбита на несколько тематических зон. Зона спорта, творческая зона на втором этаже, где пройдут мастер-классы по ораторскому искусству, театру, рукоделию и другим направлениям. В лекционной зоне актового зала каждый час будут проходить лекции на актуальные темы. Среди спикеров – представители клуба молодых предпринимателей, которые поделятся опытом ведения бизнеса, а также психологи дадут практические советы.

На третьем этаже разместится зона, посвящённая международному сотрудничеству и культурному обмену. Здесь иностранные студенты Псковского государственного университета представят свои национальные культуры.

Для самых маленьких гостей на улице организуют площадку с дворовыми играми. Профессиональные аниматоры позаботятся о весёлом и безопасном досуге детей, отмечают организаторы.

Также запланирована творческая встреча с популярным блогером из Москвы, у которого более миллиона подписчиков. Он расскажет о своём пути к успеху, поделится полезными советами и ответит на вопросы молодёжи. Организаторы держат интригу, точную информацию о госте опубликуют ближе к дате мероприятия в официальных группах комитета по молодёжной политике Псковской области.

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