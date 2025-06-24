Какие пляжи в Псковской области безопасны для отдыха и купания, выяснили эксперты
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды в водоемах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям и выяснили, какие пляжи пригодны и непригодны для отдыха.
По состоянию на 23 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям:
- в реке Ловати в районе городского пляжа города Великие Луки;
- в реке Великой в районе городского пляжа Пскова, улица Красноармейская;
- в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.
Пригодны для отдыха следующие пляжи:
- лагерь «Ленок» (озеро Березовское, Невельский район);
- лагерь «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский район);
- лагерь «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район);
- лагерь «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский район);
- лагерь «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский район);
- лагерь «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский район);
- санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский район);
- пансионат «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический район);
- городской пляж города Пскова (река Великая, Псков).
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