Какие пляжи в Псковской области безопасны для отдыха и купания, выяснили эксперты

17:13, 24 июня 2025, ПАИ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды в водоемах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям и выяснили, какие пляжи пригодны и непригодны для отдыха.

По состоянию на 23 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям:

- в реке Ловати в районе городского пляжа города Великие Луки;

- в реке Великой в районе городского пляжа Пскова, улица Красноармейская;

- в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.

Пригодны для отдыха следующие пляжи:

- лагерь «Ленок» (озеро Березовское, Невельский район);

- лагерь «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский район);

- лагерь «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район);

- лагерь «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский район);

- лагерь «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский район);

- лагерь «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский район);

- санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский район);

- пансионат «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический район);

- городской пляж города Пскова (река Великая, Псков).