Великолучанин погасил долг по алиментам под угрозой административной ответственности

19:18, 24 июня 2025, ПАИ

Житель Великолукского района погасил долг по алиментам после предупреждения о привлечении к административной ответственности, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

27-летний мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери, но после личного приёма, где должнику объяснили, что в случае неуплаты будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, он пересмотрел свою позицию.

Великолучанин погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей и признал, что лучше каждый месяц будет платить четверть зарплаты, чем его привлекут к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.