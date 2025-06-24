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Общество

Великолучанин погасил долг по алиментам под угрозой административной ответственности

Житель Великолукского района погасил долг по алиментам после предупреждения о привлечении к административной ответственности, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

27-летний мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери, но после личного приёма, где должнику объяснили, что в случае неуплаты будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, он пересмотрел свою позицию.

Великолучанин погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей и признал, что лучше каждый месяц будет платить четверть зарплаты, чем его привлекут к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.

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