Великолучанин погасил долг по алиментам под угрозой административной ответственности
Житель Великолукского района погасил долг по алиментам после предупреждения о привлечении к административной ответственности, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
27-летний мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери, но после личного приёма, где должнику объяснили, что в случае неуплаты будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, он пересмотрел свою позицию.
Великолучанин погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей и признал, что лучше каждый месяц будет платить четверть зарплаты, чем его привлекут к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.
В Печорском районе стартовала краеведческая экспедиция по изучению истории мельниц и хлебопечения
Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга посетили Остров в рамках автопробега «Дорогами Победы»