Десять псковичей представят регион в финале спецпроекта «Всегда готов!»

18:44, 24 июня 2025, ПАИ

Десять представителей Псковской области вошли в число финалистов спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В финале спецпроекта выступят учащиеся школы № 1 им. К. С. Заслонова София Волова и Яника Никитина, учащаяся школы № 2 Анастасия Никитина, учащийся школы № 9 им. А. С. Пушкина Денис Михайлов, учащаяся школы № 16 им. Героя России А. В. Воробьёва Ксения Копотилова, учащаяся школы № 12 Мария Толстобова, студентка Псковского кооперативного техникума Александра Тимофеева, учащаяся школы № 5 Алиса Воробьёва, учащаяся школы № 50 Мария Ганичина, учащаяся школы № 29 Юлиана Козловская.

Всего в конкурсном отборе участвовало более трёх тысяч молодых людей в возрасте 14–17 лет. Первое творческое испытание успешно прошли более 1,2 тысячи участников, что позволило им пройти в финал.

В четвёртом сезоне конкурсантам предстоит подготовить креативную публикацию о своих источниках вдохновения. По итогам второго этапа 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в мастерскую управления «Сенеж».

Финальным конкурсным этапом станет творческое задание.

Конкурсные работы оценивает экспертная комиссия – сотрудники президентской платформы «Россия – страна возможностей» и соавторы спецпроекта: руководитель проектов «Другого Дела» и соавтор спецпроекта «Всегда готов!» Иван Тристан, координатор и соавтор спецпроектов «Всегда готов!» и «Женское Дело» Елизавета Тимофеева, а также эксперты грантовых конкурсов и медиасопровождения.