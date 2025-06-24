Три с половиной года проведёт в тюрьме бывший главный бухгалтер псковских приставов за присвоение почти 650 тысяч рублей

19:04, 24 июня 2025, ПАИ

Три с половиной года проведёт в тюрьме бывший главный бухгалтер псковских приставов за присвоение почти 650 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с сентября 2023 года по май 2024 года женщина неоднократно присваивала денежные средства УФССП России по Псковской области в различных суммах – от 30 000 до 150 000 рублей, оформляя фиктивные электронные заявки. Общая сумма ущерба, которую женщина впоследствии возместила в полном объёме, составила 646 400 рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении 12 преступлений, предусмотренных части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев (условно) с испытательным сроком три года и дополнительным наказанием в виде трёх лет лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в федеральных государственных органах власти, государственных органах власти субъекта РФ, органах местного самоуправления.