Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга посетили Остров в рамках автопробега «Дорогами Победы»

19:55, 24 июня 2025, ПАИ

15 депутатов заксобрания Санкт-Петербурга посетили Остров в рамках завершающего этапа масштабного автопробега «Дорогами Победы», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Маршрут пробега охватил Санкт-Петербург, Гатчину, Псков, Смоленск, Минск, Брест, Остров.

В рамках общения с депутатами были затронуты темы социально-экономического развития региона и инвестиционного потенциала Островского района, патриотического воспитания молодёжи, поддержки участников СВО и членов их семей, развития массовой физической культуры и спорта на территории района.

Для участников автопробега была организована экскурсия по культурно-историческим локациям Острова, также они посетили филиал военно-исторического музея на островке и прошли по уникальным цепным мостам – визитной карточке города.

Парламентарии из Санкт-Петербурга также посетили собор Святой Троицы на центральной городской площади, где настоятель иерей Роман Павлов познакомил депутатов с историей храма.

Во время автопробега – «пути памяти» через места боевой славы – участники возлагали цветы, встречались с ветеранами, передавали эстафету исторической памяти.

Автопробег «Дорогами Победы» стал символом единства пяти городов-героев: к делегации Санкт-Петербурга на маршруте присоединились представители Волгограда, Севастополя, Смоленска и Москвы. При каждой остановке совершались торжественные траурные церемонии.