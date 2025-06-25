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Общество

Ещё 18 украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Семь дронов сбили над Ростовской областью, четыре – над Крымом, по два – над акваторией Чёрного моря, над Краснодарским краем и над Курской областью, ещё один БПЛА уничтожили над Брянской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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