Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове
Более 150 граффити с незаконной рекламой наркотиков закрасили волонтёры и полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтёрами регионального ресурсного центра добровольчества провели профилактическое мероприятие, направленное на устранение незаконной рекламы наркотиков в Пскове.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В УНК УМВД России по Псковской области и других подразделениях полиции регулярно поступают обращения от граждан, которые сообщают о появлении надписей с рекламой наркотиков и контактной информацией продавцов на стенах домов, заборах и других объектах. Эта информация не остаётся без внимания правоохранительных органов, отметили в ведомстве.
Добровольцы подчеркнули, что, уничтожая незаконную рекламу наркотиков, они помогают жителям региона, включая подростков и молодёжь, не встать на опасный путь наркозависимости.
«Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с этой проблемой вместе!» – заключили в ведомстве.
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