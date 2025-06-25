Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове

Более 150 граффити с незаконной рекламой наркотиков закрасили волонтёры и полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтёрами регионального ресурсного центра добровольчества провели профилактическое мероприятие, направленное на устранение незаконной рекламы наркотиков в Пскове.

  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В УНК УМВД России по Псковской области и других подразделениях полиции регулярно поступают обращения от граждан, которые сообщают о появлении надписей с рекламой наркотиков и контактной информацией продавцов на стенах домов, заборах и других объектах. Эта информация не остаётся без внимания правоохранительных органов, отметили в ведомстве.

Добровольцы подчеркнули, что, уничтожая незаконную рекламу наркотиков, они помогают жителям региона, включая подростков и молодёжь, не встать на опасный путь наркозависимости.

«Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с этой проблемой вместе!» – заключили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

Заслуженная артистка России Тамара Акулова станет почетной гостьей кинофестиваля «Западные ворота»
25 июня 2025

Более семи тысяч вакансий доступны в Псковской области
25 июня 2025

Более тысячи консультаций провёл центр «Соотечественник» в Пскове
25 июня 2025

Выравнивающий слой асфальта уложили на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье
25 июня 2025

Юрий Семёнов: Программа «Герои земли Псковской» – возможность получить в свои команды мотивированных специалистов
25 июня 2025

Что ждёт гостей Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, рассказала Алёна Трунова
25 июня 2025

Невельчанка заплатит штраф за фиктивную регистрацию иностранца
25 июня 2025

Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...