Более 150 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове

16:31, 25 июня 2025, ПАИ

Более 150 граффити с незаконной рекламой наркотиков закрасили волонтёры и полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтёрами регионального ресурсного центра добровольчества провели профилактическое мероприятие, направленное на устранение незаконной рекламы наркотиков в Пскове.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

















В УНК УМВД России по Псковской области и других подразделениях полиции регулярно поступают обращения от граждан, которые сообщают о появлении надписей с рекламой наркотиков и контактной информацией продавцов на стенах домов, заборах и других объектах. Эта информация не остаётся без внимания правоохранительных органов, отметили в ведомстве.

Добровольцы подчеркнули, что, уничтожая незаконную рекламу наркотиков, они помогают жителям региона, включая подростков и молодёжь, не встать на опасный путь наркозависимости.

«Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с этой проблемой вместе!» – заключили в ведомстве.