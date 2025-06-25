Председатель Псковской городской Думы отчитался о работе в 2024 году

15:22, 25 июня 2025, ПАИ

Очередная, 38-я сессия Псковской городской Думы состоялась в среду, 25 июня. Она прошла в Городском культурном центре, в основной повестке дня было 11 вопросов, сообщили ПАИ в пресс-службе городской Думы.

С отчетом о своей деятельности за 2024 год выступил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Внесены изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: доходы бюджета города на текущий год увеличиваются на 33,7 млн рублей.

Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 назначены на 14 сентября этого года.

Установлены границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Комиссаровский переулок д.7 и д.7А».

Внесены изменения в положение о выявлении и демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества и в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова.

Утвержден новый размер платы за содержание жилого помещения для отдельных категорий граждан - по сравнению с действующей платой он увеличится в среднем на 91 копейку за квадратный метр.