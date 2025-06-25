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Общество

Ботанический мастер-класс пройдёт 28 июня в Изборске

28 июня в 12:00 в Изборске пройдет мастер-класс по ботанической иллюстрации и лекция «Съедобные дикоросы» в рамках выставки «Портрет цветка и не только». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В Доме купца Белянина (Печорская, 39) у всех желающих появится возможность познакомиться и пообщаться с Наталией Замятиной, художником, ботаником, провизором, агрономом Ботанического сада лекарственных растений Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, автором книг и статей о дикорастущих растениях.

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