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Общество

Продажи билетов на сентябрьские спектали Псковского театра драмы стартуют в полдень 26 июня

Продажи билетов на сентябрьские спектали Псковского театра драмы стартуют 26 июня в 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

120-й сезон в театре откроется 26 августа. В афише сентября — спектакли «Глядя в небеса...», «Каинова печать», «Перекресток», «Амфитрион», «Бовари», «Маленькие трагедии» и многие другие.

«Уже сегодня на сайте июль, август, а через сутки добавим сентябрь. Спектакли с 22 сентября отсутствуют в связи с гастролями труппы в Республике Алтай», — уточнили в пресс-службе.

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