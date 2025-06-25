Продажи билетов на сентябрьские спектали Псковского театра драмы стартуют в полдень 26 июня
Продажи билетов на сентябрьские спектали Псковского театра драмы стартуют 26 июня в 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
120-й сезон в театре откроется 26 августа. В афише сентября — спектакли «Глядя в небеса...», «Каинова печать», «Перекресток», «Амфитрион», «Бовари», «Маленькие трагедии» и многие другие.
«Уже сегодня на сайте июль, август, а через сутки добавим сентябрь. Спектакли с 22 сентября отсутствуют в связи с гастролями труппы в Республике Алтай», — уточнили в пресс-службе.
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