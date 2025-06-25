Брюхатый монстр и долгожданная встреча товарищей: открытие «рыбно-моторного» сезона на псковских водоёмах

22:12, 25 июня 2025, ПАИ

Открытие на псковских водоёмах «рыбно-моторного» сезона – так мы, псковские рыболовы-любители, шутим, с нетерпением дожидаясь окончания запретов на лов рыбы и на пользование лодочными моторами. Судаков и щук поймали, уху сварили, песни у костра попели…

Год от года рыбаков только прибывает

15 июня традиционно отправились открывать водно-моторный сезон на Раскопельский залив Чудского озера. Помня два прошлых года, решили в этом году на свою песчаную поляну не ехать: уж очень много там стало собираться желающих. Удобных мест для стоянки и разбития палаточного лагеря вокруг залива совсем немного, по пальцам одной руки можно пересчитать, а потому решили ехать на берег соседнего залива Лахта. Там рыбачить нельзя, запрет на лов рыбы любыми снастями действует круглый год, но разместиться на живописном берегу с машинами и палатками можно, переплыть в Раскопельский залив не проблема: три километра – и ты на месте разрешённого лова. Так и поступили. Но с чем боролись, на то и напоролись…

Приехали к 17:00 на восточный сосновый берег залива Лахта, а там уже около полусотни машин. Правда, большинство из них принадлежали туристам, благо погода в этот день располагала и многие из них уже собирались к отъезду, активно проведя два выходных дня у воды. С трудом, но нашли и мы там красивое место для лагеря и удобный спуск к воде. Разгрузились, накачались, разбили лагерь. А дальше по плану двухчасовая рыбалка (приносим извинения рыбинспекции за наше нетерпение: до формального окончания запрета на пользование лодочными моторами оставалось… пять часов). Поймать рыбу для обязательной праздничной ухи – это тоже традиция в нашей компании. Рыбы немного, но поймали, уху сварили. А началась наша рыбалка совсем не с этого…

Ни фига себе размерчик!

Двое товарищей уже завели моторы и отправились в Раскопель. И я вслед за ними выгребал на чистую воду из неширокого прохода в тростнике. Я – на воду, а навстречу незнакомый рыболов уже возвращается. Поздоровались, и я задаю естественный вопрос: «Ну как?» Он перестал грести: «А подойдите, посмотрите». От таких предложений я никогда не отказываюсь. Подгрёб, посмотрел и… офигел.

На дне его лодки лежал судак огромного размера. Таких я не только в уловах промысловиков или на псковском рыбном рынке, но даже на эксклюзивных фотографиях местных продвинутых рыболовов не видел: на взгляд больше метра длиной и точно за десяток килограммов весом. «Ни фига себе размерчик! Поздравляю!» Но даже не размер меня огорошил, а его огромное непропорциональное брюхо. Я ещё никогда не ловил судаков с икрой и даже не знаю, как она выглядит и какова на вкус. Все мои немногочисленные судаки пойманы сразу после нереста (это вторая половина июня – первая половина июля) или глубокой осенью и совсем немного зимой. И когда увидел этого судака, подумал, что так, наверное, и выглядит самка перед самым икромëтом, ведь вполне возможно, что самые крупные экземпляры могли с нерестом и задержаться. Я неуверенно предположил это, а удачливый и умелый рыболов ответил, что если это действительно самка с икрой, то он её обязательно отпустит. «Ну а кто же ещё так может выглядеть?» – подумал тогда я. Рыболов любезно позволил сфотографировать его с трофейным судаком, и мы разошлись в разные стороны.

В это время к стоянке подъехали четверо наших запоздавших товарищей и оказались свидетелями взвешивания и небольшой дискуссии по поводу необычного вида судака. 12 950 граммов! Таков вес клыкастого гиганта. Без икры. А по поводу неожиданно большого брюха собравшиеся предположили, что это раздулся плавательный пузырь: возможно, какие-то системы организма судака не справились с быстрым подъёмом из глубины (в данном случае около 10 метров) на поверхность. Также кто-то из них рассказал, что с судаками такое бывает и рыболовы-спортсмены на соревнованиях, где установлены правила «поймал – отпусти» и к взвешиванию на финише принимаются только живые экземпляры рыб, судакам… прокалывают плавательный пузырь.

Не жилец?

Приплыли… Не может быть! Спортсмены всегда очень гуманно относятся к пойманной рыбе. Не верю! После такого вмешательства судак точно не выживет или, в крайнем случае, будет инвалидом на всю оставшуюся и теперь уже, наверное, очень короткую жизнь. Мы обсуждали эту тему у вечернего костра, и большинство товарищей согласились с моим мнением. На другой день я по телефону коротко рассказал эту историю моему знакомому ихтиологу, кандидату биологических наук Сергею Олеговичу Северину, и его первой реакцией было «не жилец». Но всё же договорились, что я ему пришлю фотографии судака и на следующий день при очной встрече поговорим об этом подробнее.

Следующим, кому я тут же позвонил, продолжая тему, был председатель Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов. «Я слышал об этом, но в нашем регионе таких соревнований не проводится и как прокалывают и зачем это делают, я точно не знаю. Позвоните Алексею Иванову: он и его брат регулярно участвуют в подобных всероссийских соревнованиях и даже были победителями», – ответил главный псковский рыболов-спортсмен.

Физинг из Европы

«Да, прокалываем. И не только судакам, но иногда и щукам, – согласился ответить на мои вопросы Алексей Иванов. – Это не наша прихоть, это обязательное требования на всех серьёзных соревнованиях по ловле хищной рыбы с большой глубины».

Процедура эта непростая, называется физинг – стравливание лишнего воздуха из плавательного пузыря рыбы. Пришло это к нам из Европы от спортсменов-рыболовов «Бассовой лиги» (от англ. bass – большеротый морской окунь. – Прим. авт.). Цель процедуры – помочь рыбе, поднятой с большой глубины, которая страдает от декомпрессии. Из-за переизбытка воздуха в плавательном пузыре она не может держать равновесие и занырнуть в воду. Если не спустить пузырь, то рыба, скорее всего, погибнет.

Правило «поймал – отпусти» в Европе применяется практически на всех рыболовных соревнованиях. Чтобы довести выловленную рыбу живой до взвешивания на берегу, её мало опустить в резервуар с аэратором, из неё необходимо выпустить излишнее давление, иначе она будет плавать вверх брюхом и быстро погибнет. В основном физинг применяется к хищным рыбам. В наших водах особенно чувствителен к перепадам давления судак, ему физинг требуется при поимке даже с небольшой глубины. Щука меньше от этого страдает, но в некоторых случаях спортсменам и из неё приходится выпускать воздух».

«Пять лет уже колем»

«Прокол делают полой иглой от медицинского шприца обязательно в воде и в определённой точке тела рыбы, – по моей просьбе Алексей подробно начал рассказывать об этой необычной процедуре. – Чтобы найти эту точку у судака, нужно грудной плавник сложить вдоль тела, отступить от края плавника два пальца к хвосту, запомнить эту точку, затем от боковой линии тела судака ровно напротив этой точки вертикально вниз отступить два сантиметра – именно в этом месте и надо делать прокол. Иглу необходимо заводить по касательной под чешую, развернуть её под 90 градусов к телу судака и аккуратно, медленно и неглубоко проколоть до появления из иглы воздушных пузырей. Игла может забиться, поэтому с собой надо иметь прочистку. Спускать воздух необходимо до среднего состояния упругости судачьего живота, чтобы он не оставался твёрдым, но и не стал вялым. После вытаскивания иглы отверстие прокола закрывается само, без наших дополнительных действий: такова физиология рыб. И после прокола остаётся лишь едва заметный след в виде красного пятнышка. Щука колется чуть по-другому. Но у неё, наверное, более совершенная система стравливания давления, и ей бывает достаточно и массажа: проводя несколько раз рукой по щучьему животу от хвоста к голове, вы увидите, как изо рта или через жабры выходят пузырьки воздуха».

«Физинг по моим практическим наблюдениям вреда рыбе не приносит, – Алексей продолжал свои пояснения. – Пять лет уже колем. На многих соревнованиях попадаются судаки, проколотые по пять раз за предыдущие годы. Два дня назад мы вернулись со всероссийских соревнований «Трофей Дубны», и мне лично попался судак с тремя проколами».

На мой последний вопрос, может ли живот крупного судака раздуться до размера волейбольного мяча, Алексей ответил: «В псковских водоёмах это маловероятно, так как для этого нужно поймать и быстро поднять хищника с глубин не менее 20–30 метров, а таких глубин у нас на Псковщине нет даже на Чудском озере».

«Однозначно вреден…»

На следующий день в условленный час я был в Псковском филиале научно-исследовательского института НИИОРХ. «Спасибо. Благодаря вам и мы узнали, что такое физинг, и обсудили этот вопрос, – прямо с порога своего кабинета начал Сергей Олегович. – Но я остаюсь при своём мнении: физинг однозначно вреден и как минимум травмирует рыбу. Процедура прокалывания плавательного пузыря сложная, требует обученности, навыков и точности, очень важно при проколе не переусердствовать. Нужен ли этот приём? Все ли рыболовы-спортсмены с ним справляются успешно? Судак имеет систему, которая сама продуцирует газы из крови и наполняет плавательный пузырь, а при необходимости удаляет излишки газов. Наполнение происходит через красное тело, расположенное внутри плавательного пузыря. И что будет, если разрушить этот очень важный и чувствительный орган? Я против физинга».

Причина – резорбция?

«Внимательно рассмотрели и ваши фото судака с большим брюхом. Такое может быть только при быстром подъёме рыбины с глубины не менее 20 метров, – учёный подтвердил предположение Алексея Иванова. – Скорее всего, вздутие произошло от резорбции икры. Судак вымётывает икру не быстро, как, например, окунь – за несколько секунд, а в течение нескольких часов. И если в этот период серьёзно в худшую сторону меняется погода (резкое похолодание, поднимается сильный ветер), то икрометание у судака прекращается. Остаток икры подвергается резорбции (рассасыванию) и сопровождается выделением газов. Именно резорбция создаёт избыток газов. Видимо, этот процесс и послужил причиной чрезмерного вздутия живота вашего судака. Но для точного диагноза патологии нам было бы необходимо заглянуть в брюшную полость конкретной особи, при необходимости взять анализы и провести исследования».

На этом мои «исследования» закончились. Очень необычный судак попался на крючок нашего соседа и в объектив моего фотоаппарата. Много нового и любопытного узнал я за эти два-три дня. Но однозначного ответа на вопрос, нужен ли физинг, я так и не получил, как, впрочем, нет у меня и полной уверенности в безобидности самой рыбалки методом «поймал – отпусти».

Ура! Сезон открыт

Рыбалка и открытие водно-моторного сезона в нашем дружном коллективе состоялись и принесли только положительные эмоции. Рыбы поймали немного – по одному-два судачка околокилограммового размера и по столько же и таких же щучек. Но встреча товарищей после долгого перерыва, костёр, вкуснейшая уха, песни под баян в итоге принесли всем нам отличное настроение и заряд бодрости на много дней вперёд.

Поздравляем всех рыболовов с открытием, как мы шутим, «рыбно-моторного» сезона. Ура!