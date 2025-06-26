Варить гречневую кашу и не пить молоко советует сегодня народный календарь

08:08, 26 июня 2025, ПАИ

Акулина Гречишница наступила 26 июня по народному календарю, пишет calend.ru. В этот день православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в III веке и ещё в детстве обратилась к вере. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

На Руси в этот день было принято сеять гречиху. Кроме того, по старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу, после чего угощали ею нищих. Те, в свою очередь, желали хозяевам хорошего урожая.

А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья – «акульим», «молоком от бешеной коровки».

Ещё одно название праздника: Акулина – Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.