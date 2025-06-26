Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:34, 26 июня 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области 25 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, в деревне Родина на улице Владимирской в девятиэтажном жилом доме на техническом этаже подъезда сгорел мусор. Закопчены стены и потолок подъезда на площади 50 квадратных метров Предполагаемая причина – детская шалость.

Также на проспекте Гагарина в Великих Луках сгорела неэксплуатируемая хозяйственная постройка. Предполагаемая причина – поджог. Пожарные спасли от огня четыре соседние хозяйственные постройки.

Кроме того, хозяйственная постройка сгорела на улице Торфяников в деревне Городовик Дедовичского муниципального округа. Вероятная причина – сбой в работе электросети. Жилой дом, расположенный рядом, удалось спасти от огня.

Помимо этого, автомобиль Volkswagen Passat 1997 года выпуска загорелся в Великих Луках на улице Гражданской. Огонь уничтожил моторный отсек, повредил переднюю часть машины и лобовое стекло. Причина возгорания устанавливается.