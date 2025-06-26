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Общество

70% онлайн-платежей псковичи совершают с помощью SberPay

Аналитики Сбера выяснили, что за последний месяц 59 % онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91 %), Псковской (70 %), Новгородской (65 %) областях и Санкт-Петербурге (64 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

С начала 2025 года жители СЗФО провели более 11 млн транзакций через SberPay. Сервис становится всё более востребованным благодаря простоте, безопасности и технологичности.

«SberPay развивается вместе с привычками людей: сегодня это не просто альтернатива банковской карте, а часть цифрового образа жизни. Для нас важно, чтобы сервис был действительно полезным – без лишних действий, с мгновенными операциями и полной защитой данных. Когда платёж проходит в один клик, а технология остаётся «невидимой» для пользователя – это и есть настоящее удобство», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

SberPay позволяет оплачивать покупки и услуги разными способами: по QR-коду, через биометрию, NFC и в онлайн-магазинах. Это делает платежи быстрыми, безопасными и удобными в любых ситуациях – от оплаты в магазине до парковки или заказа еды.

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