Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как эффективно решить городские проблемы, рассказали в ЦУРе

Как платформа обратной связи (ПОС) используется для решения городских проблем, рассказали ПАИ в Центре управления регионом.

Платформа обратной связи – государственный цифровой сервис для взаимодействия жителей с органами власти. Обращения принимаются через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», виджет «Сообщить о проблеме» на сайтах и официальных страницах ведомств в социальных сетях.

Среди преимуществ платформы – возможность подачи обращений онлайн с получением ответа в течение нескольких дней, участие в голосованиях, опросах, публичных слушаниях и обсуждении нормативных актов, доступ к прямым эфирам с органами власти, включая сбор вопросов через платформу.

Платформа позволяет решать как индивидуальные, так и общественные проблемы. ПОС способствует эффективному решению проблем и вовлечению жителей в управление регионом, отметили в ЦУРе.

Ознакомиться с платформой можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2025

Юные звёзды Псковского района собрались на праздник
26 июня 2025

Новые тротуары и освещение делают в Печорах
26 июня 2025

До +24 градусов прогнозируют в Псковской области 27 июня
26 июня 2025

Установлено время захоронения человеческих останков в Жидиловом Бору
26 июня 2025

Кто на кого напал? В Пскове открылась выставка, развенчивающая мифы о войне с фашистами
26 июня 2025

70% онлайн-платежей псковичи совершают с помощью SberPay
26 июня 2025

30 июня, 1 июля и 21 июля на маршруте Псков – Опухлики изменится расписание поездов
26 июня 2025

Мемориал бойцам СВО в деревне Белый Мох откроют 18 сентября

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...