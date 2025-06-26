Как эффективно решить городские проблемы, рассказали в ЦУРе

11:10, 26 июня 2025, ПАИ

Как платформа обратной связи (ПОС) используется для решения городских проблем, рассказали ПАИ в Центре управления регионом.

Платформа обратной связи – государственный цифровой сервис для взаимодействия жителей с органами власти. Обращения принимаются через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», виджет «Сообщить о проблеме» на сайтах и официальных страницах ведомств в социальных сетях.

Среди преимуществ платформы – возможность подачи обращений онлайн с получением ответа в течение нескольких дней, участие в голосованиях, опросах, публичных слушаниях и обсуждении нормативных актов, доступ к прямым эфирам с органами власти, включая сбор вопросов через платформу.

Платформа позволяет решать как индивидуальные, так и общественные проблемы. ПОС способствует эффективному решению проблем и вовлечению жителей в управление регионом, отметили в ЦУРе.

Ознакомиться с платформой можно по ссылке.