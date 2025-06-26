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Происшествия

Водитель из Псковской области сломал позвоночник на работе

25-летний водитель из Псковской области сломал позвоночник на работе, сообщили ПАИ в государственной инспекции труда в регионе.

Фото: ПАИ

При погрузке тяжёлой виброплиты в автомобиль водитель повредил спину. Врачи квалифицировали травму мужчины как тяжёлую – перелом позвоночника.

Проводится расследование несчастного случая, уточнили в инспекции труда.

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