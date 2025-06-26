Водитель из Псковской области сломал позвоночник на работе

11:41, 26 июня 2025, ПАИ

25-летний водитель из Псковской области сломал позвоночник на работе, сообщили ПАИ в государственной инспекции труда в регионе.

При погрузке тяжёлой виброплиты в автомобиль водитель повредил спину. Врачи квалифицировали травму мужчины как тяжёлую – перелом позвоночника.

Проводится расследование несчастного случая, уточнили в инспекции труда.