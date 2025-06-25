Появилась афиша сентябрьских гастролей театра «Пушкинская школа» в «Михайловском​»

11:50, 26 июня 2025, ПАИ

Афиша больших гастролей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера (Санкт-Петербург) сегодня, 26 июня, размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике.

Всех любителей театра в этом году в «Михайловском» ждут в период с 19 по 30 сентября. В эти дни труппа планирует показать в Пушкинском заповеднике одиннадцать своих работ, в том числе три премьерных спектакля по произведениям А. С. Пушкина. Это «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (режиссёр — Денис Волков), «Выстрел. Метель» (по «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина»; сценарий и постановка Павла Сергиенко) и «Маленькие трагедии» (режиссёр-ассистент Денис Волков).

Помимо головной для театра «пушкинской линии», в афише нынешнего года есть постановки по Шекспиру, которого Александр Сергеевич относил к числу своих литературных учителей: трагедия «Гамлет» и комедия «Укрощение строптивой». Русская классика представлена прозой и драматургией Гоголя («Невский проспект», «Ревизор»), Грибоедова («Горе от ума»), Сухово-Кобылина («Свадьба Кречинского»), Цветаевой («Казанова»).

«Важно, что большая часть предложенных для гастролей в «Михайловском» спектаклей — сценическое прочтение произведений из школьной программы по русской литературе. Билеты эти спектакли юные зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут получить за государственный счёт — по программе «Пушкинская карта», — подчеркнули в «Михайловском».

Помимо этого, в программе пребывания санкт-петербургских артистов в «Михайловском» — выставка «играющих» костюмов (то есть костюмов, которые используются в текущем репертуаре театра), чтение стихов в Святогорском монастыре.

Выступления «…Школы», создателем и бессменным руководителем которой является Владимир Рецептер, вот уже более десяти лет, с 2014 года, собирают в «Михайловском» не только взрослых театралов из многих городов региона и, шире, страны, но также, во множестве, школьников и студентов практически из всех районов Псковской области. При этом организованные группы учащихся зачастую приезжают в заповедник с солидным запасом времени для того, чтобы перед спектаклем побывать на экскурсии или музейном занятии, взять мастер-класс по программе «Народная культура». Многое из этого также можно оплатить посредством «Пушкинской карты».