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Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться

Самых назойливых насекомых и способы борьбы с ними перечислил Роспотребнадзор по Псковской области в соцсетях.

В топ насекомых, которые чаще всего кусают людей, вошли комары, осы, пчёлы, шершни, слепни, мошки и блохи.

Среди способов первой помощи: приложить холодное, не чесать место укуса, при наличии извлечь жало, обработать раствором антисептика, при необходимости выпить антигистаминное средство, рекомендованное врачом, соблюдая возрастную дозировку.

Подробности в карточках.

  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области
  • Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться
    Фото: Роспотребнадзор по Псковской области

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