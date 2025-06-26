Роспотребнадзор перечислил самых назойливых насекомых и рассказал, как с ними бороться

13:20, 26 июня 2025, ПАИ

Самых назойливых насекомых и способы борьбы с ними перечислил Роспотребнадзор по Псковской области в соцсетях.

В топ насекомых, которые чаще всего кусают людей, вошли комары, осы, пчёлы, шершни, слепни, мошки и блохи.

Среди способов первой помощи: приложить холодное, не чесать место укуса, при наличии извлечь жало, обработать раствором антисептика, при необходимости выпить антигистаминное средство, рекомендованное врачом, соблюдая возрастную дозировку.

Подробности в карточках.