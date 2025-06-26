Бригада псковских медиков вернулась из командировки в Херсонскую область

13:14, 26 июня 2025, ПАИ

Бригада медицинских специалистов Псковской областной клинической больницы вернулась из командировки в Херсонскую область, сообщает телеграм-канал «Шефская помощь. Херсонская область».

На протяжении месяца псковские специалисты работали в Генической и Скадовской центральных районных больницах. Они оказывали медицинскую помощь местным жителям и консультировали коллег из местных учреждений. В составе бригады шесть человек: трое врачей — кардиолог, невролог и рентгенолог, а также три специалиста административного звена.

Для врача-рентгенолога отделения рентгеновской компьютерной томографии Елены Овчинниковой командировка в Херсонскую область не первая. Ранее врач работала в медучреждениях Луганской Народной Республики.

«В больницах работала в отделении рентгенологии и компьютерной томографии. По линии регионального сосудистого центра консультировала врачей по ранней диагностике острых нарушений мозгового кровообращения. Коллеги были рады перенимать наш опыт, с вниманием и отзывчивостью относились ко всем нашим вопросам, в том числе и бытовым, местное население — дружелюбное. В дальнейшем — готова продолжать оказывать помогать местным коллегам в тех сферах, где требуются мои знания и навыки», — рассказала Елена Овчинникова.

Напомним, медики Псковской области на постоянной основе отправляются в новые субъекты России для оказания квалифицированной медицинской помощи. Ранее в рамках данной командировки в Скадовской центральной районной больнице специалисты Псковской области провели мастер-класс по ультразвуковой диагностике сердечно-сосудистой системы.