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Спорт

Спортсменки Псковской области выиграли золото на «Летнем кубке конной Лахты»

Спортсменки Псковской области стали победителями соревнований по конкуру «Летний кубок конной Лахты», сообщили ПАИ в региональной федерации конного спорта Псковской области.

Коллаж: Федерация конного спорта Псковской области

Анастасия Клевцова стала победителем маршрута 100 см «На чистоту и резвость» на лошади Берлини.

Екатерина Ефимова завоевала золото маршрута 110 см «На чистоту и резвость».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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