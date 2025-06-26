Спортсменки Псковской области выиграли золото на «Летнем кубке конной Лахты»

13:51, 26 июня 2025, ПАИ

Спортсменки Псковской области стали победителями соревнований по конкуру «Летний кубок конной Лахты», сообщили ПАИ в региональной федерации конного спорта Псковской области.

Анастасия Клевцова стала победителем маршрута 100 см «На чистоту и резвость» на лошади Берлини.

Екатерина Ефимова завоевала золото маршрута 110 см «На чистоту и резвость».

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