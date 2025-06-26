В Печорах сносят аварийные дома

14:53, 26 июня 2025, ПАИ

Приступили к разборке расселенных домов в Печорах, имеющих статус ценных градоформирующих. Администрации понадобилось более полугода, чтобы подготовить проекты сноса этих строений. Без них работы проводить запрещено, пояснил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Всего снесут шесть домов по следующим адресам: улица Ленина, д. 20, 24, 26; улица Калеви, д. 12; Садовый переулок, д. 2, 4.

После завершения работ подрядчик вывезет строительный мусор и разровняет площадки.