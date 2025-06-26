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Общество

В Печорах сносят аварийные дома

Приступили к разборке расселенных домов в Печорах, имеющих статус ценных градоформирующих. Администрации понадобилось более полугода, чтобы подготовить проекты сноса этих строений. Без них работы проводить запрещено, пояснил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Фото: Валерий Зайцев

Всего снесут шесть домов по следующим адресам: улица Ленина, д. 20, 24, 26; улица Калеви, д. 12; Садовый переулок, д. 2, 4.

После завершения работ подрядчик вывезет строительный мусор и разровняет площадки.

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