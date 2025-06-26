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Общество

Сезон сбора черники начался в Псковской области

Первую чернику собирают жители Псковской области – фотографиями они делятся в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юлии Алексеевой-Романовой

«Чудеса, начинает созревать черника», – написала Юлия Алексеева-Романова в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». Женщина нашла спелые ягоды в печорском лесу.

Фото: Юлии Алексеевой-Романовой

«В субботу смотрел чернику в Печорском районе, ближе к Пскову, зелёная...» – прокомментировал другой участник сообщества. «Лес большой», – ответила автор поста. «На краю леса и просек, где солнечно, вполне уже может и созревать», – подтвердила ещё одна подписчица.

Ранее сообщалось, что жители региона собирают в лесу первую землянику.

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