Сезон сбора черники начался в Псковской области

15:33, 26 июня 2025, ПАИ

Первую чернику собирают жители Псковской области – фотографиями они делятся в социальной сети «ВКонтакте».

«Чудеса, начинает созревать черника», – написала Юлия Алексеева-Романова в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». Женщина нашла спелые ягоды в печорском лесу.

«В субботу смотрел чернику в Печорском районе, ближе к Пскову, зелёная...» – прокомментировал другой участник сообщества. «Лес большой», – ответила автор поста. «На краю леса и просек, где солнечно, вполне уже может и созревать», – подтвердила ещё одна подписчица.

Ранее сообщалось, что жители региона собирают в лесу первую землянику.