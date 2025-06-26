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Происшествия

Житель Пыталово предстал перед судом за кражу телефона

Жителя Пыталово осудили за кражу телефона, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что в августе 2024 года 40-летний местный житель находился на обочине дороги на улице Белорусская в Пыталово. Там он взял с фундамента рекламного щита телефон IPhone 11 стоимостью 21 тысяча рублей. Мужчина скрылся с места преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Приговором мирового судьи судебного участка №17 мужчина признан виновным в совершении притупления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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