Псковский театр драмы отправится на фестиваль «Территория. Кидс» в Москве

07:25, 27 июня 2025, ПАИ

Псковский театр драмы отправится на фестиваль «Территория. Кидс» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе театра. В рамках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» пройдет IV детский фестиваль современного искусства «Территория. Кидс» – масштабный проект, объединяющий театр, музыку, современную драматургию, поэзию и образовательные практики.

В этом году фестиваль, арт-директором которого является заслуженная артистка России Юлия Пересильд, представит около 50 событий на четырех площадках: амфитеатр в музейном парке «Политех», водная сцена на Патриках, сцена на Чистопрудном бульваре и Московский музей современного искусства на Петровке.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 3 июля покажет беби-спектакль «Год Жирафа» режиссера Александры Ловянниковой на площадке Московского музея современного искусства. Жираф, небольшая плюшевая игрушка, «оживляемая» актерами, вместе с маленькими зрителями узнает, что такое времена года и чем они отличаются друг от друга.

В последние годы Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина развивает беби-направление. В 2018 году «Год Жирафа» стал первым спектаклем театра для самых маленьких зрителей, который встретил теплый отклик у публики. В 2021 году было принято решение открыть репертуарный беби-театр – «Маленький театр». Сейчас в его афише три беби-спектакля Александры Ловянниковой.

Псковский театр драмы и ранее участвовал в фестивале «Территория. Кидс». В 2021 году в Москве был показан беби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра». А спектакль «Год Жирафа» в 2019 году участвовал в фестивале «КукArt» в Санкт-Петербурге.