В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей

08:43, 27 июня 2025, ПАИ

В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей – терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов – в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации. Это решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах и сельской местности», – сказала Власова.

По словам парламентария, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.

«Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ даёт возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи – грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей», – отметила она.

Власова уточнила, что это решение – не подмена врача, а необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, укрепить доверие населения и быстрее реагировать на потребности пациентов.