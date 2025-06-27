65% работников в Псковской области страдают синдромом самозванца

08:55, 27 июня 2025, ПАИ

65% опрошенных сотрудников в Псковской области заявили, что испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей роли. Другие 33% не согласны с этим мнением и не сталкивались с синдромом самозванца, остальные затруднились ответить, сообщается в опросе hh.ru.

Синдромом самозванца страдают работники вне зависимости от статуса. Чаще всего это «джуны» или специалисты без опыта (56%) и работники среднего звена (48%), но и среди ведущих специалистов и топ-менеджеров их немало – 24% и 28% соответственно.

На подобное самовосприятие влияет недостаток опыта работы. Чаще всего неуверенность в своих навыках и неспособность присваивать свои успехи свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет (52%) и от 25 до 34 лет (40%), тогда как среди респондентов в возрасте 35-44 лет, 45-55 лет и старше неуверенных в себе заметно меньше (28%, 17% и 15% соответственно). Чем старше человек и больше опыт – тем меньше выражен синдром самозванца.

Результаты опроса также позволяют сделать вывод, что неуверенность в своих силах и проблемы с осознанием и присвоением собственных заслуг беспокоят преимущественно женщин. Например, на вопрос «насколько вы уверены в своих компетенциях?» они чаще мужчин высказывали сомнения (40% против 29%) и заметно реже выражали уверенность (54% против 65%). Женщины чаще испытывают ощущение, что они недостаточно компетентны для своей должности (74% против 68%), и сомнения в способности качественно выполнять свою работу (66% респонденток против 50% опрошенных мужчин). У них чаще возникают мысли о том, что они заняли свое место обманом (26% против 17%), и опасения, что их «разоблачат как непрофессионалов» (52% против 36%).

Опрос также показывает, что сразу 73% опрошенных работников из Псковской области заявили, что так или иначе считают, что их успехи на работе – это лишь результат удачи, а не их собственных способностей. Никогда не сомневались в своем успехе именно за счёт собственных стараний и способностей лишь 27% респондентов.

Синдром самозванца, или синдром обманщика - психологический феномен, при котором человек не может присвоить себе свои достижения и считает, что успехи обусловлены удачей или случайностью, а не своими навыками и способностями. Люди с синдромом самозванца часто испытывают страх разоблачения и уверены, что окружающие скоро поймут, что они не так компетентны, как кажутся.