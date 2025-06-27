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Общество

На 27% увеличилось число преступлений, совершённых несовершеннолетними

На 27 % увеличилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

На 33,3 % увеличилось количество тяжких и особо тяжких. Также наблюдается рост числа имущественных преступлений, против жизни и здоровья граждан, а также связанных с распространением наркотиков.

«Удручает то, что увеличилось и число подростков, совершивших преступления: больше на 66,7 %. 75,6 % нарушителей закона старше 16 лет», – уточнила омбудсмен.

Среди основных причин совершения преступлений несовершеннолетними детский омбудсмен назвала семейное неблагополучие и бесконтрольность, ослабление внимания и влияние семьи на подростка, недостаточную занятость и индивидуальные особенности подростков.

В качестве возможных путей решения этой проблемы Наталия Соколова назвала раннее выявление семейного неблагополучия и оказание всесторонней помощи и поддержки семье в кризисе, сопровождение проблемы, поиск новых форм работы, занятость несовершеннолетних, состоящих на разных видах учёта.

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