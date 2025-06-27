В Псковской области 769 учащихся состоят на разных видах учёта

13:15, 27 июня 2025, ПАИ

В Псковской области 769 учащихся состоят на разных видах учёта, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Они живут рядом с нами. Это такие же дети, как и наши с вами дети, но оказавшиеся в ситуациях, с которыми они не смогли справиться, и нуждающиеся в помощи, – подчеркнула омбудсмен. – Сейчас лето, а как выяснилось, организованным отдыхом охвачены всего 56% из них. Причина не столько в отсутствии возможностей, их масса – мероприятия, лагеря, трудоустройство, добровольчество, а в нежелании и отсутствии мотивации. Как у самого подростка, так и у его родителей».

Наталия Соколова отметила, что в её детстве и позже во дворах были футбольные коробки, теннисные столы, а дворовые тренеры вовлекали самых отъявленных хулиганов в игру, становились их наставниками. «Уверена, даже вам, уважаемые слушатели, есть о чем рассказать, поделиться историями из своей жизни, а может, и принять для себя решение и стать наставником для трудного подростка, познакомить со своей профессией или вовлечь в занятия любимым видом спорта. Пишите мне в соцсетях, и мы обязательно обсудим такую возможность», – призвала Наталия Соколова.