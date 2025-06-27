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Общество

Наркозависимость обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 27 июня в 14:00. Гостями станут главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

Какова динамика распространения наркомании в Псковской области за последнее время? Почему появляется мода на новые наркотические вещества и опаснее ли они старых? Что такое зависимость в современном понимании? Почему наркомания считается проблемой молодых? Как выбрать нарколога или клинику лечения зависимостей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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