Наркозависимость обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

12:12, 27 июня 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 27 июня в 14:00. Гостями станут главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

Какова динамика распространения наркомании в Псковской области за последнее время? Почему появляется мода на новые наркотические вещества и опаснее ли они старых? Что такое зависимость в современном понимании? Почему наркомания считается проблемой молодых? Как выбрать нарколога или клинику лечения зависимостей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.