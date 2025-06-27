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Общество

Какие виды мака нельзя выращивать на огороде, рассказали в МВД

Выращивание некоторых видов мака на приусадебных участках запрещено из-за содержания в них наркотических и психотропных веществ, напомнили в МО МВД России «Опочецкий».

К таким видам относятся: мак снотворный (Papaver somniferum), мак щетинконосный (Papaver setigerum), мак прицветниковый (Papaver bracteatum) и мак восточный (Papaver orientale).

Согласно статье 231 УК РФ, за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до восьми лет в зависимости от тяжести преступления.

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