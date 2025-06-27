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Общество

Мошенники маскируют вредоносное программное обеспечение под Zoom, Word и ChatGPT

Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное программное обеспечение под Zoom, Word и ChatGPT, пишет «Прайм» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В качестве подделок ПО аферисты чаще всего используют видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek) и облачные сервисы (Google Drive).

Абсолютный лидер угроз – Zoom (40% случаев за 4 месяца 2025 года), отмечают в ведомстве.

Полицейские советуют загружать ПО только с официальных ресурсов и проверять цифровые подписи установщиков.

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