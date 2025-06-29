Как увеличить турпоток в малые города и какие ниши туризма в Псковской области ещё не закрыты – в интервью с экспертом

23:29, 29 июня 2025, ПАИ

Как увеличить туристический поток в малые города? Дойдёт ли «Ласточка» до Острова? Куда в Пушкинских Горах пригласить на свидание? Что будет в музее серебра? Какие ниши туризма в Псковской области ещё не закрыты? Обо всём этом шёл разговор с исполнительным директором компании «Изборск-Парк» Дмитрием Блицыным в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Турист не заскучает

– Дмитрий, ваша деятельность связана со сферой гостеприимства, туризма и досуга. Можете сказать, чего же хочет турист?

– Как всегда, хлеба и зрелищ. Наш регион, мне кажется, полностью закрывает эту потребность.

– Многие приезжают в область не впервые. Основные локации – Псков, Изборск, Печоры – они уже посмотрели. Просят совета, куда ещё съездить?

– Многие гости возвращаются к нам каждые два-три года. Псковская область делает что-то новое так быстро, что турист не успевает заскучать. Мест, которые стоит посмотреть, очень много. Неклассические маршруты появляются каждый сезон, классические становятся всё лучше. Как преобразились Печоры – это совершенно другое место. Люди, которые не были там два-три года, увидят совершенно новую туристическую дистанцию. Сложно позвать туриста в место, куда он обычно не ездит, а мы эту тяжёлую работу на протяжении 10 лет делаем. Рассказываем, например, что Остров – прекрасное место, куда надо обязательно попасть и посмотреть на уникальные цепные мосты, которые подсвечиваются. И люди приезжают туда специально на вечерние прогулки. Сейчас у нас в такой же повестке прекрасный Себеж.

– Не все туристы приезжают на своих машинах и могут свободно ездить по области.

– Логистической доступности не хватает. Многие бы радели за то, чтобы «Ласточку», например, пустили до Острова. Говорили, что нужно сделать остановку на станции Сущёво, чтобы удобнее было возить туристов до Пушкинских Гор. К сожалению, это до сих пор не реализовано. Но я думаю, дорогу, в том числе железную, осилит идущий.

Каждому нужно своё

– Есть ли реперные цифры, когда скажут: вот будет два миллиона туристов в Псковской области, тогда и «Ласточка» пойдёт до Острова, и всё, что хотите.

– Коллеги не всегда меня понимают, но я считаю, что в Псковской области мало туристов. Что такое туристический регион? Новгородская область и Карелия принимают более одного миллиона, Калининградская область – более двух миллионов, Ленинградская область – даже страшно считать. У нас цифра за год – около 600 тысяч.

– По каким критериям считают число туристов? Например, люди приехали на машине, ночевали у друзей – они никак не учитываются.

– Официальная статистика считает туристами только тех, кто переночевал в коллективном средстве размещения, и комитет по туризму это поддерживает. Продвинутые регионы считают по банковским операциям и по роумингу, сколько людей появилось в регионе за определённое количество времени. Засекли его здесь и он был два дня – считается туристом.

Таких данных у нас, к сожалению, нет: услуга дорогостоящая. Как я понимаю, финансирования на это тоже нет, хотя всем бы хотелось понять, каково реальное количество туристов. Ещё момент: обычного человека туристом делает ночёвка в коллективном средстве размещения. Номерной фонд в нашем регионе достаточно скудный, нужно больше гостиниц. И последнее: туристу надо добраться. Если говорить: «Будет у вас два милиона туристов, тогда и будет вам «Ласточка» до Острова», – так не работает. Должно быть двустороннее движение.

– Нехватка номерного фонда – это определённое лукавство, потому что апартаментов более чем достаточно. Понастроим гостиниц, а в ноябре они будут полупустыми. Как турбизнесу не прогореть в низкий сезон?

– Работать надо. У нашего региона потрясающий потенциал, потому что мы стоим в первую очередь на культурно-познавательном туризме. И рассказывать об Изборской крепости можно что в ноябре, что в июле. Вот Сочи – очень интересный кейс в России: город стал круглогодичным курортом. Там уже не особо понятно, когда не сезон. Кто-то едет на море, а кто-то находит другие ценности. Люди приезжают посмотреть на олимпийские объекты и получают прекрасные впечатления, понимая, что осенью гостиница «три звезды» стоит доступных денег, а летом цена будет заоблачной.

Прочь из мегаполиса

– У вас в управлении несколько гостиниц и ресторанов. Как вы находите выход из непростой ситуации в невысокий сезон?

– Это планомерная систематическая работа, репутационная реклама, ценностный момент. Нельзя 1 мая вспомнить, что к тебе гости приедут, – надо готовиться к этому. Раньше мы боролись за гостя, а последние года два боремся за персонал, и это отдельная история.

– Вы создали специальный обучающий курс. Опыт оказался успешным?

– Да. Методические наработки послужили основой для обучения и адаптации персонала, который мы сейчас привлекаем. Можно обходиться тем ядром, что есть на данный момент, но искать надо всегда. И нужно делать компанию привлекательной: люди должны знать, что здесь не будет обмана, что честные условия, что мы полностью выполняем свои обязательства.

– Из-за дефицита кадров во многих сферах соискатели предъявляют работодателям завышенные требования. Есть ли такая проблема в сфере туризма и гостеприимства?

– У нас своя специфика, мы работаем не в большом городе Пскове, а в малых городах и даже деревнях. Сами выбираем себе сотрудников, фактически всех знаем в лицо, понимаем, что они умеют и могут. А сейчас сюда стали переезжать интересные, профессиональные, мотивированные люди – наверное, 20 % штата занято переехавшими в Пушкинские Горы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова.

– Как люди объясняют переезд из мегаполиса с высокими зарплатами ради работы в местном гостиничном бизнесе за меньшие деньги?

– Не все могут и хотят жить в мегаполисе, поэтому переезжают в другие места. Так бывает. А Псковская область – прекрасное место, где можно жить и всегда найти работу, до которой не будешь, как в Москве, добираться два часа.

– Насколько конкурентоспособна зарплата в вашей сфере?

– Большая проблема в том, что наша сфера низкооплачиваемая. Так сложилось. Гостиничное хозяйство имеет один из самых низких процентов возврата инвестиций. Тебе надо сразу заложить очень много, а возврат очень долгий. Но я считаю, что мы с коллегами держим в нашей области хороший медианный уровень. Зарплаты в последние годы выросли, для некоторых должностей – в два раза.

Великая и другие ниши

– В регионе появились глэмпинги. Что вы об этом думаете?

– Количество глэмпингов у нас не растёт, сколько было в прошлом году – столько и есть. Условия в них хорошие, ничем не отличаются от нормального гостиничного номера. Но мы посчитали эту историю как бизнес-проект, и нам не понравилось. Получается дорого: палатка – примерно 200 тысяч рублей, её нужно обустроить, коммуникации провести. Цены выше гостиничных – судя по стоимости проживания, кажется, что природа в деле. Действует глэмпинг короткий сезон, а мы все в регионе хотим уйти от сезонности, как тот же самый Сочи.

– В России довольно активно путешествуют в домах на колёсах. Интересно ли это направление для развития туризма?

– Когда открывалось «Раздолье», видел – стоят там две машинки, а сейчас проезжаешь – и визуально нет свободных мест. Это та же самая история о двустороннем движении. Прекрасные люди организовали место, где можно остановиться с автодомом, и к ним поехали. Безусловно, эту нишу кто-то будет занимать и дальше, потому что таких мест в области не хватает.

– Какие у вас планы на этот год?

– В этом году обновим каякинг. Вместе с Псковским центром туризма организуем на Великой в Острове постоянный прокат каяков: можно зайти на сайт, записаться на удобное время, маршрут длится примерно два часа. Мне кажется, мы все Великую нашли только недавно. Регион понял, что у него есть река и что её можно использовать во всех смыслах, в том числе и в туристическом. Все водные проекты, которые мы знаем, появились совсем недавно. Ниша была забыта, но мы о ней вспомнили, и Великая появилась на туристической карте. Даже просто посмотреть на город с той точки, с которой ты её никогда не видел, с воды очень классно. Все с нетерпением ждём запуска туристического судна «Иния», чтобы посмотреть на реакцию гостей и жителей области.

Если говорить о новых нишах, то это в первую очередь объекты туристского показа кроме хорошо известных крепостей и храмов.

Мы занимаемся концепцией музея серебряных украшений. В Изборске есть прекрасный музейный квартал, ухоженный благодаря усилиям музея-заповедника «Изборск» и его директора.

Выкупили там небольшой домик и подали документы на реконструкцию этого объекта. Мы вдохновились прекрасными сетовскими тарелками. Оказалось, их никто вообще не делает у нас в Псковской области, а в Эстонии – только один человек. Хотя само по себе производство не то чтобы очень сложное.

– Собираетесь при музее воссоздать производство?

– Да, прямо посадить туда мастера, который будет этим заниматься. Ведь, помимо просто музея, должен всегда быть интерактив, чтобы люди посмотрели, попробовали сами что-то сделать. Идёт большая подготовительная и новая для нас работа. Стараемся собрать команду, которая может не просто создать музей, а сделать его изюминкой Изборска и Псковской области.

Культуру – в массы

– Какие городки Псковской области в ближайшие годы выстрелят в смысле туристической привлекательности?

– Да все годятся. Вот мы чем занимаемся? В какой-то мере обслуживанием туристов, это понятно. Но не в этом ценность. Самое главное, что мы создаём культуру в том месте, где, казалось бы, ничего нет, а туристический поток либо мал, либо по накатанной тропе ходит. «Изборск-Парк» – первый хороший ресторан в Изборске, где есть качественный туалет и так далее. «Остров-Парк» – первое место, где можно заказать пиццу и роллы с доставкой на дом, а в медцентре в Печорах прийти и сдать анализы. «Пушкин-Парк» – место, куда можно девушку на свидание позвать. Мы стараемся прививать культуру, создавать условия, к которым жители крупных городов и мегаполисов привыкли, а в маленьких городах они отсутствуют. Это миссия нашей компании, но многие выбирают подобный путь. Я вот ехал через Серёдку, смотрю – вывеска «Кафе». Зашёл – прекрасное кафе, прекрасные женщины там работают. Если оценивать потенциал Серёдки с точки зрения ресторатора, это утопия. Но кто-то же открыл кафе, люди туда ходят, едят вкусную солянку и пельмени, которые девушки своими руками налепили. Это и есть культура. Поэтому все сёла, деревни, населённые пункты, малые города, посёлки городского типа (что бы это ни значило: до сих пор не понимаю, что это такое) привлекательны для бизнеса в Псковской области.