Подготовку курсантов псковского центра «Воин» отметил губернатор
Подготовку курсантов псковского центра «Воин» отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Воспитанники центра «Воин» продемонстрировали навыки на штурмовой полосе препятствий полигона «Завеличье» и, по словам Михаила Ведерникова, сделали это весьма убедительно.
«Напомню, это не профессионалы, а наши молодые курсанты», – заметил глава региона. Он добавил, что обучение в центре «Воин» проводится бесплатно, а подробную информацию о программах можно узнать в разделе «Услуги» на странице центра в социальной сети «ВКонтакте».