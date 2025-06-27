Подготовку курсантов псковского центра «Воин» отметил губернатор

15:58, 27 июня 2025, ПАИ

Подготовку курсантов псковского центра «Воин» отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Воспитанники центра «Воин» продемонстрировали навыки на штурмовой полосе препятствий полигона «Завеличье» и, по словам Михаила Ведерникова, сделали это весьма убедительно.

«Напомню, это не профессионалы, а наши молодые курсанты», – заметил глава региона. Он добавил, что обучение в центре «Воин» проводится бесплатно, а подробную информацию о программах можно узнать в разделе «Услуги» на странице центра в социальной сети «ВКонтакте».