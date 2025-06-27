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Общество

Екатерина Гончарова: Поддержка со стороны государства укрепляет уверенность молодых семей в завтрашнем дне

Поддержка со стороны государства укрепляет уверенность молодых семей в завтрашнем дне, уверена врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Фото: Екатерина Гончарова

«Принятое губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым решение расширить перечень семей, имеющих право на получение выплат при рождении третьего или последующего ребёнка, свидетельствует о внимании властей к нуждам молодых семей и стремлении обеспечить равные возможности для жителей всей области, вне зависимости от места проживания», – подчеркнула Екатерина Гончарова.

Она отметила, что установленная сумма поддержки в размере 300 тысяч рублей является значимой помощью для семей, способствующей укреплению семейных ценностей и созданию благоприятных условий для воспитания детей. По её мнению, подобная мера социальной поддержки может положительно сказаться на демографической ситуации в регионе, стимулируя рост числа многодетных семей.

«Предоставление финансовой помощи молодым родителям способствует снижению уровня тревожности, связанной с материальным обеспечением будущих поколений, позволяя сосредоточить внимание на воспитании и развитии детей. Кроме того, поддержка со стороны государства укрепляет уверенность молодых семей в завтрашнем дне, повышая уровень удовлетворенности жизнью и формируя позитивное отношение к семейной жизни», – заключила спикер.

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