Екатерина Гончарова: Поддержка со стороны государства укрепляет уверенность молодых семей в завтрашнем дне

17:39, 27 июня 2025, ПАИ

Поддержка со стороны государства укрепляет уверенность молодых семей в завтрашнем дне, уверена врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Принятое губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым решение расширить перечень семей, имеющих право на получение выплат при рождении третьего или последующего ребёнка, свидетельствует о внимании властей к нуждам молодых семей и стремлении обеспечить равные возможности для жителей всей области, вне зависимости от места проживания», – подчеркнула Екатерина Гончарова.

Она отметила, что установленная сумма поддержки в размере 300 тысяч рублей является значимой помощью для семей, способствующей укреплению семейных ценностей и созданию благоприятных условий для воспитания детей. По её мнению, подобная мера социальной поддержки может положительно сказаться на демографической ситуации в регионе, стимулируя рост числа многодетных семей.

«Предоставление финансовой помощи молодым родителям способствует снижению уровня тревожности, связанной с материальным обеспечением будущих поколений, позволяя сосредоточить внимание на воспитании и развитии детей. Кроме того, поддержка со стороны государства укрепляет уверенность молодых семей в завтрашнем дне, повышая уровень удовлетворенности жизнью и формируя позитивное отношение к семейной жизни», – заключила спикер.