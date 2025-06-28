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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Острове

Нетрезвого водителя, который, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Ночью 23 июня инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что легковушкой управлял 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль у него изъяли.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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