Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Острове

12:43, 28 июня 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 23 июня инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что легковушкой управлял 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль у него изъяли.

Обстоятельства произошедшего выясняются.