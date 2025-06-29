Литературно-музыкальный джем-сейшен с участием гостей из Санкт-Петербурга прошёл в библиотеке

09:58, 29 июня 2025, ПАИ

Джем-сейшен «Поэзия, ты там, где тишина» состоялся накануне Дня молодёжи в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. На одной сцене встретились поэты и музыканты из Санкт-Петербурга и Пскова, сообщили ПАИ организаторы.

«Литературный десант» с берегов Невы открыл вечер: поэт, лауреат конкурса «Петербургский ангел» и финалистка «Золота русской литературы» Юлия Резвова, организатор литературного блока «Синий мост» Юлия Лобачёва, поэт и художник Игорь Косовских, а также основатель фолк-коллектива «ТриШаГа» Анна Рассказова. Юлия Резвова прочла стихи о Петербурге и посвятила Пскову стихотворение «Город мечты» из своей готовящейся к печати детской книги, подарив слушателям закладки с этим произведением, а библиотеке – картину питерской художницы Дарьи Домишкиной.

Юлия Лобачёва поделилась рассказом «Митино сокровище» и передала библиотеке сборники «Синего моста». Игорь Косовских выступил с поэтическими экспериментами, а Анна Рассказова исполнила авторские песни и вручила библиотекарям блокнот с собственным дизайном.

Псковичей на вечере представляли поэт и музыкант Николай Рассадин с премьерой «Песни одинокого барда», а также солист группы «КрейZи ХауZъ» Сергей Печкуров.