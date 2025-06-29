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Спорт

«Луки-Энергия» в футбольном матче уступила «Зениту-2» со счётом 3:4

Великолукский клуб «Луки-Энергия» в матче на выезде проиграл лидеру турнира «Зениту-2» в рамках 14-го тура Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

Несмотря на камбэк во втором тайме, команде не хватило времени, чтобы сравнять счёт. В первом тайме «Зенит-2» доминировал (3:0). Во втором великолучане сократили отставание, однако зенитовцы забили четвёртый гол.

«Зенит-2» остаётся на первом месте в таблице, «Луки-Энергия» находится на седьмом месте. До этой игры «Зенит-2» ни разу в сезоне не пропускал три мяча за матч.

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