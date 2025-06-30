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Общество

Telegram начал помечать посты с ложной информацией

Telegram начал помечать посты с недостоверной или сомнительной информацией, пишет РИА Новости.

В одном из Telegram-каналов появилась информация об уходе мессенджера из России со ссылкой на его основателя Павла Дурова.

Мессенджер распознал эту информацию как ложную.

«Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений», – указано в примечании к посту.

Ниже также отмечено, что разъяснение предоставил мессенджер.

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