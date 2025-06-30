Telegram начал помечать посты с ложной информацией
Telegram начал помечать посты с недостоверной или сомнительной информацией, пишет РИА Новости.
В одном из Telegram-каналов появилась информация об уходе мессенджера из России со ссылкой на его основателя Павла Дурова.
Мессенджер распознал эту информацию как ложную.
«Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений», – указано в примечании к посту.
Ниже также отмечено, что разъяснение предоставил мессенджер.
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