Telegram начал помечать посты с ложной информацией

08:27, 30 июня 2025, ПАИ

Telegram начал помечать посты с недостоверной или сомнительной информацией, пишет РИА Новости.

В одном из Telegram-каналов появилась информация об уходе мессенджера из России со ссылкой на его основателя Павла Дурова.

Мессенджер распознал эту информацию как ложную.

«Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений», – указано в примечании к посту.

Ниже также отмечено, что разъяснение предоставил мессенджер.