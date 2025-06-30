Псковская область вошла в число лидеров в СЗФО по динамике выдачи кредитов на образование – Сбер

10:37, 30 июня 2025, ПАИ

Более 2,16 млрд рублей получили в Сбере на обучение учащиеся высших и средних профессиональных учебных учреждений Северо-Западного федерального округа с января по май 2025 года. Спрос вырос на 45 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Всего с начала года по льготной государственной программе кредиты в Сбербанке получили более 3 200 человек (рост на 30 %). Из них почти 2,5 тысячи – студенты из Санкт-Петербурга. На втором месте – Ленинградская область, на третьем – Калининград.

В лидерах по динамике кредитования – Вологодская и Псковская области – рост количества оформленных образовательных кредитов более чем в 2,3 раза.

С начала года псковичи получили в Сбере на обучение более 17 млн рублей. Спрос вырос на 57 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Юноши и девушки, решив обратиться в Сбер за таким кредитом, делают важный шаг сразу в двух направлениях: открывают дверь к желаемому будущему с качественным образованием и одновременно закладывают фундамент собственной финансовой репутации. Это первая ступень к формированию хорошей кредитной истории. Образовательный кредит позволяет начинать взрослую жизнь уверенно и ответственно», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Совокупный портфель выданных кредитов на образование в Сбере по Северо-Западу на 31 мая 2025 года составил 12,4 млрд рублей.

По данным банка, в среднем по России чаще других за кредитами на обучение обращаются молодые люди в возрасте от 18 лет до 21 года – почти половина заёмщиков. За последний год из-за того, что стало возможно брать кредиты на среднее образование, значительно выросла и доля молодёжи 14–17 лет – на неё приходится более 20 %.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3 % годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе и ссузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с учебным учреждением о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт организации. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой – на сайте Сбера.